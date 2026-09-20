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Царьград

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Русские заставят Ереван заплатить за предательство: Армению ждёт "газовый апокалипсис"

Русские заставят Ереван заплатить за предательство: Армению ждёт "газовый апокалипсис"

Глава Центробанка Армении назвал вероятное повышение Россией цен на газ "апокалиптическим" сценарием X — он не вписывается в планы, к которым готовился Ереван.

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