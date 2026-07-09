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Испания снова не пропустит? Кэф 2.43 на сухой матч «Красной фурии» в 1/4 ЧМ-2026

Испания снова не пропустит? Кэф 2.43 на сухой матч «Красной фурии» в 1/4 ЧМ-2026

10 июля на ЧМ-2026 состоится второй четвертьфинал, в котором встретятся сборные Испании и Бельгии.10 июля на ЧМ-2026 состоится второй четвертьфинал, в котором встретятся сборные Испании и Бельгии.

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