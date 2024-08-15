В Павловске отреставрируют павильон «Три грации»

Он был построен в 1800 году на террасе «Собственного садика» – сада императрицы Марии Федоровны ГАТИ выдала ордер на проведение работ на объекте культурного наследия федерального значения «Павильон "Три грации" и терраса» в Павловске.
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