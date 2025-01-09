30 соседей по комнате, которым самое место на доске позора

Жизнь с другим человеком — это не только вечеринки с пиццей и вечера за играми. Неважно, идёт ли речь о тишине, уважении личного пространства или распределении обязанностей по дому — вам нужно научиться находить компромиссы, чтобы чувствовать себя как дома.
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