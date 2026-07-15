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Мазут на пляжах Темрюкского района: что происходит сейчас?

Мазут на пляжах Темрюкского района: что происходит сейчас?

В Темрюкском районе более 140 специалистов вышли на очистку пляжей от нефтепродуктов Свыше 140 специалистов утром 15 июля приступили к ликвидации последствий загрязнения на пляжных территориях Темрюкского района.

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