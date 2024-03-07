Премьер Польши Туск предложил ЕС отменить все торговые привилегии Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск в целях защиты польского и европейского рынков агропродукции выдвинул предложение Евросоюзу отменить все существующие торговые привилегии для Украины, которые она получила от ЕС после начала специальной военной операции.
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