Площадки в аэропорту будут проданы с аукциона, а контракты с компаниями Шора – расторгнуты

Все помещения на территории кишиневского аэропорта будут выставлены на аукцион. Это произойдет в ближайшие недели, а к весне 2024 года будут расторгнуты контракты со всеми компаниями, связанными с беглым преступником Иланом Шором, которые действуют на территории аэропорта.