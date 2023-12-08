Площадки в аэропорту будут проданы с аукциона, а контракты с компаниями Шора – расторгнуты

Все помещения на территории кишиневского аэропорта будут выставлены на аукцион. Это произойдет в ближайшие недели, а к весне 2024 года будут расторгнуты контракты со всеми компаниями, связанными с беглым преступником Иланом Шором, которые действуют на территории аэропорта.
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