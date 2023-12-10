Flickr объявил рейтинг камер устройств: iPhone 13 Pro на первом месте, а Redmi Note 9 превзошёл Google Pixel 7 Pro!

Фотохостинг Flickr опубликовал рейтинг самых популярных камер на мобильных устройствах. По результатам исследования, лидерство заняли модели от компании Apple, но наиболее дешевые модели также получили высокие баллы.
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