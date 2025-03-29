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«Детройт» в три раза превысил число побед по сравнению с прошлым сезоном

Победа стала для «Детройта» 42-й в этом сезоне. В прошлом году «Пистонс» выиграли лишь 14 матчей. Таким образом «Детройт» стал первой командой в истории НБА, которой удалось в три раза увеличить число побед по ходу стандартного 82-матчевого сезона.

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