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США вывели свои бомбардировщики B-1 c базы в Британии

Соединенные Штаты перебросили свои дальние бомбардировщики B-1 с британской базы обратно на свои американские базы.

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