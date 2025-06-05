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ТАСС: на Украине после 5 июня могут мобилизовывать ограниченно годных

ТАСС: на Украине после 5 июня могут мобилизовывать ограниченно годных

На Украине после 5 июня могут начать призывать в ряды ВСУ ограниченно годных, сообщает ТАСС. Отмечается, что 5 июня является последним днем для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных.

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