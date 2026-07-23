Российский автомат защитил бойца от осколков дрона во время боя в Благодатном

Во время боёв за населённый пункт Благодатное в Запорожской области российскому военнослужащему удалось избежать серьёзных травм благодаря автомату, который принял на себя осколки взорвавшегося вблизи украинского дрона.
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