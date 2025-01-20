Омская область оказалась на втором месте по «смертности» бизнеса. В регионе ликвидировано на 1,3 тыс.
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Омская область оказалась на втором месте по «смертности» бизнеса. В регионе ликвидировано на 1,3 тыс.