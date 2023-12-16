Ребров подробно рассказал о причинах конфликта Дзюбы с Эмери

Артем Ребров заявил, что Артёму Дзюбе не нравились шутки Унаи Эмери относительно десятого номера. Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о конфликте Артема Дзюбы и экс-тренера красно-белых Унаи Эмери.
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