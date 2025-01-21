Соловецкий музей объявляет о начале ежегодного конкурса проектов

Победа в нём даёт возможности для познавательной, творческой и исследовательской деятельности детей и молодежи на Соловецком архипелагеМузейно-образовательная практика на Соловках — это особая среда для изучения и интерпретации природного, историко-культурного и духовного наследия.
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