Кто получит пользу от дикого роста цены на газ в Европе?

После некоторого снижения на новости о начале технологического заполнения трубопровода «Северный поток–2» в начале сентября, биржевые котировки газовых фьючерсов в Европе опять пошли ставить один рекорд за другим.
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