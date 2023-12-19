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Кудашов о 4:1 с ЦСКА: «Хорошая игра как по содержанию, так и по движению. Атмосфера была замечательной – хочется, чтобы всегда был полный стадион»

Бело-голубые одержали победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Сегодня получилась хорошая игра как по содержанию, так и по движению.

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