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Новые санкции, туман переговоров и донастройка власти: что ждет россиян на следующей неделе

Новые санкции, туман переговоров и донастройка власти: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя пройдет на фоне внешнего давления, настройки нового созыва Госдумы и неопределенности вокруг украинского трека.

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