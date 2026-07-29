Россиянам объяснили, как мошенники получают доступ к телефону

Замруководителя проекта «Мошеловка» Александра Пожарская сообщила, что мошенники чаще всего получают контроль над телефоном удаленно — через фишинговые ссылки, поддельные сообщения и вредоносное ПО, передает RT.
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