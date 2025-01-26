Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко призналась, ревнует ли бойфренда-музыканта к коллегам женского пола: «Есть ли там любовь?»

Возлюбленному звезды «Дома-2» Алианы Устиненко частенько достается от ее подписчиков. В последний раз Маркус оказался в центре скандала, когда не явился на гендер-пати перед рождением их второго общего ребенка.
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