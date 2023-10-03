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Студенты колледжа культуры прокомментировали исключение однокурсника

Студенты Карельского колледжа культуры и их родители считают исключение Александра несправедливым На линейке в День знаний студент второго курса актерского отделения Карельского колледжа культуры «спародировал» знаменную группу – прошелся рядом с тремя студентами, несущими российский флаг.

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