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Новости экономики России

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Сегодня можно ожидать отскока в акциях

Сегодня можно ожидать отскока в акциях

Азиатские фондовые индексы в четверг остаются у максимумов за два года. В то же время, японский Nikkei снизился на 0,63%, китайские акции также упали: индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,34%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,14%.

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