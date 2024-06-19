Сегодня можно ожидать отскока в акциях

Азиатские фондовые индексы в четверг остаются у максимумов за два года. В то же время, японский Nikkei снизился на 0,63%, китайские акции также упали: индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,34%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,14%.
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