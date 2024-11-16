Су-25 разбили технику ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на штурмовиках Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по позициям противника в приграничных районах Курской области — уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
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