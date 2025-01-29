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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» сыграет с «Водником», московское «Динамо» встретится с «Енисеем» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап 30 января Саяны – Сибсельмаш – 15.00   Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 17.

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