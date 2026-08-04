Россиянка Кристина Лютова выиграла дебютный турнир WTA и поднялась на 103 позиции в рейтинге

Российская теннисистка Кристина Лютова выиграла свой первый турнир на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Мемфисе и поднялась на 103 позиции в обновленном рейтинге WTA, заняв 126-е место.
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