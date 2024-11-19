Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Вот, гад! Таких сразу к стенке надо!Главного предател...
  • Александр Жигилий
    А снова Ленина объявят виноватым в этом процессе! Работает принцип, когда вор кричит-"Держите вора!" Кто создал эту ..."Вы будете под на...
  • Татьяна Гусева
    Этой жадной до денег дуре ещё и язык захотелось почесать.Выступление Зелен...

Превышает в сто раз: Адвокат экс-мэра Сочи рассказал о сумме ареста имущества чиновника

Превышает в сто раз: Адвокат экс-мэра Сочи рассказал о сумме ареста имущества чиновника

Юрист заявляет, что она не должна превышать размер ущерба.Адвокат бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Павел Зайцев заявил, что арестованное имущество чиновника, а также его близких родственников и других физических и юридических лиц стократно превышает сумму ущерба, которая фигурирует в материалах уголовного дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх