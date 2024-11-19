Превышает в сто раз: Адвокат экс-мэра Сочи рассказал о сумме ареста имущества чиновника

Юрист заявляет, что она не должна превышать размер ущерба.Адвокат бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Павел Зайцев заявил, что арестованное имущество чиновника, а также его близких родственников и других физических и юридических лиц стократно превышает сумму ущерба, которая фигурирует в материалах уголовного дела.