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Праздник для всех футбольных фанатов

Праздник для всех футбольных фанатов

Зрители смогут смотреть матч ЕВРО-2024 Грузия-Португалия, плавая в бассейне. предоставлено Пресс-службой26 июня на территории пляжного клуба Dream Beach Club пройдет прямая трансляция матча Грузия-Португалия в рамках Евро-2024! Комментировать предстоящий матч будут наш постоянный ведущий Рустам Мухамеджанов и специальный гость — Сергей Дурасов!   Сергей Дурасов предоставлено Пресс-службойСергей Дурасов — спортивный комментатор каналов МАТЧ ТВ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, ведущий студийных программ.

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