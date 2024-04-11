Как устроен самый большой гусеничный экскаватор в мире: ковш размером с дом

Komatsu заявила о создании самой производительной модели карьерных гидравлических экскаваторов. Впрочем, появление PC8000-6 на выставке не нуждалось в дополнительной рекламе для привлечения внимания: размеры гигантской машины сопоставимы с небольшой горой — стоящие рядом с ковшом люди выглядят просто уменьшенной копией.
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