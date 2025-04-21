Какие будут ваши предложения?

В полночь закончилось неизвестно зачем объявлявшееся нашими пасхальное перемирие. Чувства, которые по сему случаю испытывали добрые русские люди, достаточно точно сформулировала широко известная в узких кругах пани Витязева, написавшая у себя следующее: "Думаю, даже в ночь на 31 декабря граждане России так не ждут наступления полуночи, как ждали сегодня".