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Царьград

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Искали на стройках и дачах: в Краснодаре прошел рейд по мигрантам

Искали на стройках и дачах: в Краснодаре прошел рейд по мигрантам

В Краснодаре прошел масштабный рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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17 час.

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