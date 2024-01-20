Военные инженеры уничтожили заложенную ВСУ взрывчатку в тоннеле под Донецком

Для военных инженеров универсальный робот-сапер «Уран-6» на вес золота. Почву, на которую не решается ступить нога человека, этот компактный аппарат с легкостью проверяет гусеничными тралами, даже когда под корпусом детонирует взрывчатка.
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