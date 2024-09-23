В Иракском Курдистане обсудили готовность к выборам с администрацией Сорана

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани встретился с руководителем Независимой администрации Сорана Халгурдом Шейхом Наджибом, а также с директорами административных подразделений администрации, 23 сентября сообщает Shafaq News.
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