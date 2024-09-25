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Политолог Юджель: США тайно попытаются помешать членству Турции в БРИКС

Политолог Юджель: США тайно попытаются помешать членству Турции в БРИКС

США попытаются помешать членству Турции в БРИКС, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель.По его мнению, высоковероятно, что США за закрытыми дверями предпримут какие-то попытки по членству Турции в БРИКС.

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