Политолог Юджель: США тайно попытаются помешать членству Турции в БРИКС

США попытаются помешать членству Турции в БРИКС, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель.По его мнению, высоковероятно, что США за закрытыми дверями предпримут какие-то попытки по членству Турции в БРИКС.
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