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Артета о 3:0 с «Оксфордом» в Кубке: «На этой стадии побеждать всегда тяжело. «Арсенал» был терпелив и нашел правильные моменты»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе в следующий раунд Кубка Англии. Лондонская команда обыграла «Оксфорд» на стадии 1/32 финала (3:0).

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