Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Байден не смог привести достойных аргументов, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь Украине, а тем более, связать это с поддержкой Израиля, а дальнейшее финансирование Украины может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

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