FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Байден не смог привести достойных аргументов, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь Украине, а тем более, связать это с поддержкой Израиля, а дальнейшее финансирование Украины может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.