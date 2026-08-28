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Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, показали с воздуха

Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, показали с воздуха

На космодроме во Флориде почти завершили строительство гигантского черного куба Gigabay С высоты птичьего полета показали уже почти готовое сооружение Gigabay, расположенное рядом с историческим зданием сборки ракет NASA — VAB.

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