Летнее меню: диетолог перечислила правила питания во время жары

Лето 2021 года отмечается жарой, которая может отразиться на здоровье людей. В беседе с "Народными Новостями" врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как не стать жертвой теплового удара, а также перечислила меню рациона питания в жаркие дни.