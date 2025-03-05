Скоринг бюро: просрочка по кредиткам в январе поднялась выше 0,5 трлн рублей

Просроченные более чем на 90 дней долги россиян по кредитным картам выросли по итогам января на 27% относительно аналогичного месяца 2024 года, достигнув рекорда в 0,5 трлн, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг бюро".