В Свердловской области за неделю 55 человек пострадали от клещей

В Свердловской области, несмотря на осенний сезон, сохраняется активность клещей. За минувшую неделю за помощью к медикам после присасывания этих членистоногих обратились 55 местных жителей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
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