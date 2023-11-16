Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воронков Виктор
    Пока ИИ ничего не создал, ну может порнуху с уродливыми пальцами и сдвинутыми рожами, стихи, кои прочесть невозможно ...Милош Бикович зая...
  • Надежда
    Рубить нещадно! Это будет стимулом для замены привозного СВОИМ, произведенным, построенным, выращенным внутри России!...«Берлин начинает ...
  • Betahon
    Накрылась Тофария...Организуют ячейку Едросов, налоговики, военкомат...Тофалария. В цент...

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх