YouTube в России вырос впервые с 2021 года. Число авторов увеличилось и в Telegram

В октябре нынешнего года число авторов в российских социальных медиа выросло только у YouTube и Telegram — платформы стали брать на себя функции новостных платформКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Brand Analytics по авторам социальных медиа в России, в октябре YouTube и Telegram стали единственными платформами, у которых в годовом выражении выросло число авторов — пользователей, разместивших хотя бы одно публичное сообщение.