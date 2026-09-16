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Адвокат Свешников рассказал, за какие нарушения могут лишить водительских прав

Адвокат Свешников рассказал, за какие нарушения могут лишить водительских прав

Московский суд конфисковал автомобиль у водителя, который сел за руль пьяным и без прав. Мужчина попал в аварию на Валовой улице, имея неснятую судимость за незаконный сбыт наркотиков.

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