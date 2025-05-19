В парке «Митино» прошел финал военно-патриотической игры Zарница

Динамично, увлекательно и ярко прошёл финал военно-патриотической игры «Zарница» на Кубок префекта СЗАО/ Как сообщили в пресс-службе префектуры СЗАО, на территории Ландшафтного парка Митино было организовано более 20 тематических локаций, где можно было потушить пожар, примерить форму спасателя, разобрать автомат, отведать солдатской каши и многое другое.