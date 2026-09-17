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Аргументы и Факты

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Психолог Семенова рассказала, почему люди после 40 лет возвращаются к учебе

Психолог Семенова рассказала, почему люди после 40 лет возвращаются к учебе

Всё больше людей старше 40 лет возвращаются к учебе для смены профессии, преодоления профессионального выгорания и расширения карьерных возможностей в условиях быстро меняющегося рынка труда.

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