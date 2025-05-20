Рыбновского депутата лишили мандата из-за коррупции

Установлено, что депутат Совета депутатов Баграмовского сельского поселения в течение четырёх месяцев после избрания не предоставил информацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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