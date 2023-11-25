Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Голос Мордора: Можно ли построить из Украины второй Израиль?

Голос Мордора: Можно ли построить из Украины второй Израиль?

Одно западное издание предлагает Украине шикарный план по развитию. Надо просто заморозить конфликт, чтобы он хоть и шёл, но достаточно вяло, годами, а то и десятилетиями, а за это время надо будет построить великолепное государство Украина, современное, прогрессивное, высокотехнологичное, с высоким уровнем жизни.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Подходит выражение - &quot;Из дерьма пули лить!&quot;.
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18 час.
Людмила Фирстова
Олег Тимофеев, ну никак вы не поумнеете...
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17 час.
Игорь Василевский
И начали с Умани. С самой отмороженной части еврейства. Ну, а про Крым просто умолчу... Вот только там,в Крыму, своих нациков в лице татар местных хватае. Не уживутся... Во-первых, мы не дадим, ну, а во-вторых, четвертую интифаду еврем просто не пережить...
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12 час.

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