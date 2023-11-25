Голос Мордора: Можно ли построить из Украины второй Израиль?

Игорь Василевский

И начали с Умани. С самой отмороженной части еврейства. Ну, а про Крым просто умолчу... Вот только там,в Крыму, своих нациков в лице татар местных хватае. Не уживутся... Во-первых, мы не дадим, ну, а во-вторых, четвертую интифаду еврем просто не пережить...