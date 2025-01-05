Дед Мороз поздравил военных на блокпостах и жителей приграничных районов Курской области

В новогодние праздники Дед Мороз посетил и поздравил военнослужащих военной полиции группировки войск «Север», несущих боевое дежурство на блокпостах, а также граждан приграничных районов Курской области с детьми, проезжающих на автомобилях через блокпосты.
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