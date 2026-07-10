В подмосковном суши-баре отравились 19 человек, в том числе дети

Около 20 человек отравились в суши-баре в подмосковном Зарайске. Среди пострадавших есть дети. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Анна СелинаПо данным источника Telegram-канала РЕН ТВ, первые жалобы от граждан на резкое ухудшение самочувствия начали поступать в медицинские организации утром 10 июля.