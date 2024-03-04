В Черемхово из-за смертельного ДТП завели дело

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Иркутской области.