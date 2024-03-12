Добрый Мир
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Добрый Мир

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Байден решил слить небратьев и открыть новое направление?

Байден решил слить небратьев и открыть новое направление?

Сегодня 25K прочитали Уже появился не первый признак того, что США плавно сливают небратьев.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;Байден решил ...&quot;! поручик, не ржать! - чО может &quot;решить&quot; президент США в условиях псевдодемократии и наличия кукловодов на шее?.. вопрос риторический.
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